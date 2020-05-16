16.05.2020 (19:30)

Главное командование Военно-Морского Флота оказывает адресную помощь ветеранам Великой Отечественной Воны в Санкт-Петербурге

В соответствии с указанием Главнокомандующего ВМФ России Адмирала Николая Евменова, Главное командование ВМФ, а также личный состав частей, непосредственного подчинения в Санкт-Петербурге, активизировали адресную помощь ветеранам Великой Отечественной войны.

Накануне, военнослужащие Объединенного учебного центра ВМФ посетили капитана 1 ранга Владимира Николаевич Бричука , участника Великой Отечественной Войны и Таллинского перехода.

По просьбе его дочери были установлены новые кухонные дверцы, ведь (старые уже износились), повешены карнизы, жалюзи на оконные рамы. Все посещения ветеранов Великой Отечественной Войны проходят при обязательном соблюдении санитарных норм. Это ношение медицинских масок (респираторов), перчаток, обработка рук спиртосодержащими растворами, соблюдении максимально возможной дистанции.

«Помощь военных моряков ветеранам будет постоянной, а не эпизодической. Ветеранам, проживающим в частном секторе, будет оказываться помощь в домашнем хозяйстве, ремонте и поддержании порядка на территории», - отметил Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов на рабочем совещании в Адмиралтействе.

Владимир Николаевич Бричук начал службу на флоте ещё в 1939 году. В 1941 году, учась в школе оружия, в июне месяце был отправлен на стажировку на эскадренный миноносец «Гордый». Там, 22 июня он и встретил войну. Затем участвовал в обороне, сочетавшейся с наступательными действиями на Ленинградском фронте, (в районе Московской Славянки) в должности командира взвода связи.

После получения травм, непродолжительного пребывания в госпитале добровольно вернулся на службу, на эскадренный миноносец, где более года занимал должность командира минно-торпедной боевой части. Когда завершилась война, трудился в ЦНИИ «Электроприбор», где проработал более 40 лет.

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