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16.05.2020 (19:00)

В Саратовском соединении Дальней авиации провели дезинфекцию штаба и прилегающей территории

В Саратовской области подразделения радиационной, химической и биологической защиты провели дезинфекцию штаба соединения Дальней авиации.

Обработке были подвергнуты здания и внутренние помещения, коридоры, места несения службы и отдыха военнослужащих, а также уличная территория и строевой плац.

Дезинфекция осуществлялась  специальным раствором с помощью комплектов ДКВ-1 и современных станций спецобработки АРС-14КМ

Раствор безопасен для здоровья личного состава и губителен для широкого спектра вирусов.

В ходе проведения мероприятий по санитарной обработке штаба соединения было использовано около 1 тонны раствора ДТС-ГК.

Военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты проводят мероприятия по ежедневной дезинфекции военных объектов, расположенных на территориях соединения и воинских частей Дальней авиации.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
COVID-19 , ВВС , Дальняя авиация , ВКС
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