16.05.2020 (17:43)

Военнослужащие ЦВО продолжают чествовать ветеранов Великой Отечественной войны

Военнослужащие Центрального военного округа продолжают чествовать ветеранов Великой Отечественной войны. Помощник начальника штаба Центрального военного округа по защите государственной тайны полковник Андрей Кочетов совместно с офицерами службы навестили ветеранов Метелева Николая Максимовича, Усольцеву Анну Ивановну, Печенкина Леонида Ивановича, Белова Виталия Васильевича.

«Мы, благодарные потомки наших отцов и дедов, прошедших тяжелый путь войны, снова и снова готовы благодарить их за эту Великую Победу. Спасибо за мужество и стойкость, за благородство и терпение!», - сказал полковник Андрей Кочетов, обращаясь к ветеранам.

В ходе визита военнослужащие в торжественной обстановке вручили ветеранам Великой Отечественной войны памятные медали к 75-летию Победы от командующего войсками военного округа и подарки, а также пожелали крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Поздравление ветеранов производилось с соблюдением профилактических мер по недопущению и распространения коронавирусной инфекции.

Справочно:

Метелев Николай Максимович, 07.09.1924 г.р., ветеран ВОВ, старший прапорщик запаса, в годы ВОВ службу проходил в должности начальника секретной части 60 мотострелкового полка, далее служил в Южной ГРв в Венгрии, уволен из рядов ВС СССР в 1960 г.

Усольцева Анна Ивановна, 04.11.1929 г.р., служащая Советской армии, ветеран подразделений по защите государственной тайны, стаж работы более 50 лет, в годы ВОВ трудилась в созданной детской производственной мастерской в которых производилась различная продукция для оборонных предприятий.

Печенкин Леонид Иванович, 10.09.1933 г.р., окончил училище спецсвязи в 1955 г., службу проходил в дальней авиации г. Благовещенск,

г. Тарту Эстонской ССР, далее в Северной группе войск.

В 1984 г. был уволен из ВС СССР с должности в Приволжском военном округе в звании подполковник.

Белов Виталий Васильевич, 06.04.1945 г.р., окончил училище спецсвязи в 1968 г., службу прошел от солдата до офицера штаба Уральского военного округа. Участник боевых действий в Р. Афганистан. В 1991 г. уволен из ВС в запас в звании подполковник.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице