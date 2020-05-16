16.05.2020 (16:30)

В Калининграде представили нового начальника военно-морского клинического госпиталя

Сегодня в Калининграде начальник штаба, первый заместитель командующего Балтийским флотом контр-адмирал Владимир Воробьёв представил личному составу и медицинскому персоналу 1409 военно-морского клинического госпиталя Балтийского флота нового начальника, подполковника медицинской службы Ивана Калёнова.

На мероприятии, которое состоялось в актовом зале флотского госпиталя, контр-адмирал Владимир Воробьёв зачитал приказ командующего войсками Западного военного округа о назначении офицера, пожелав подполковнику Ивану Каленову успехов на новой должности.

В своем обращении к медперсоналу, госпиталя Владимир Воробьёв отметил большой вклад его специалистов в борьбу за здоровье военнослужащих, а также за добросовестное исполнение своих обязанностей в ходе предотвращения распространения инфекционных заболеваний на Балтийском флоте.

В конце мероприятия начальник штаба Балтийского флота ответил на вопросы врачей и медсестер военно-морского госпиталя.

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