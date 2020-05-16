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16.05.2020 (17:30)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели мероприятия по зачистке войскового стрельбища

В рамках подготовительного периода к летнему периоду обучения в Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдовы (ОГРВ ПРРМ) саперы провели мероприятия по обезвреживанию и подрыву неразорвавшихся боеприпасов на войсковом стрельбище после зимнего периода обучения.

Перед началом очистки войскового стрельбища со специалистами инженерных подразделений было проведено более 150 учебных часов теоретических и практических занятий по специальной подготовке в рамках зимнего периода обучения 2020 учебного года.

В ходе очистки войскового стрельбища ОГРВ ПРРМ инженерно-саперное подразделение обнаружило и обезвредило около 10 взрывоопасных предметов и других неразорвавшихся боеприпасов.

На сегодняшний день инженерно-саперным подразделением ОГРВ ПРРМ проведена очистка 100% территории войскового стрельбища, тем самым подготовив стрельбище к проведению занятий по боевой подготовке в летнем периоде обучения.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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