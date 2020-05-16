16.05.2020 (17:03)
Военные инженеры ЗВО завершили переоборудование танкодрома и автодрома с экстремальными участками в Воронежской и Белгородской областях
Специалисты инженерных войск общевойсковой армии Западного военного округа завершили переоборудование танкодрома и автодрома в Воронежской и Белгородской областях, направленное улучшение материальной учебной базы полигонов.
Для повышение водительских навыков военнослужащих созданы специальные экстремальные подъёмы и спуски с повышенным угловым коэффициентом, водные преграды, колейные мосты, участки повреждённых дорог, а также специальные зоны с ограниченной манёвренностью, на которых водители боевых машин будут отрабатывать усложненное маневрирование.
Также в преддверии подготовки к летнему периоду обучения завершено обновление наглядных специальных пособий по выполнению нормативов.
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