16.05.2020 (16:52)
БПК «Североморск» отработает комплекс противолодочных задач в Баренцевом море
Большой противолодочный корабль «Североморск» отработает комплекс противолодочных задач в Баренцевом море.
Сегодня на рейде главной базы Северного флота в Кольском заливе корабль примет на борт противолодочный вертолёт Ка-27ПЛ, с которым выйдет в море для совместного поиска подводной лодки условного противника.
Противодействие морякам будет оказывать экипаж одной из атомных подводных лодок.
Во взаимодействии с авиацией экипаж БПК «Североморск» отработает основные элементы противолодочных задач по поиску подводной лодки, слежением за ней, уклонению от атаки и нанесению условного поражения подводному противнику.
Выход в море БПК «Североморск» продлится несколько дней. Все мероприятия проходят в рамках плановой боевой подготовки за зимний период обучения.