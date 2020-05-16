16.05.2020 (16:52)

БПК «Североморск» отработает комплекс противолодочных задач в Баренцевом море

Большой противолодочный корабль «Североморск» отработает комплекс противолодочных задач в Баренцевом море.

Сегодня на рейде главной базы Северного флота в Кольском заливе корабль примет на борт противолодочный вертолёт Ка-27ПЛ, с которым выйдет в море для совместного поиска подводной лодки условного противника.

Противодействие морякам будет оказывать экипаж одной из атомных подводных лодок.

Во взаимодействии с авиацией экипаж БПК «Североморск» отработает основные элементы противолодочных задач по поиску подводной лодки, слежением за ней, уклонению от атаки и нанесению условного поражения подводному противнику.

Выход в море БПК «Североморск» продлится несколько дней. Все мероприятия проходят в рамках плановой боевой подготовки за зимний период обучения.

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