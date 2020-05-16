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16.05.2020 (16:01)

В военных комиссариатах Псковской области организованы мероприятия по противодействию распространения вирусных инфекций

Для качественной организации и проведения весеннего призыва граждан на военную службу в военных комиссариатах Псковской области организованы мероприятия по противодействию распространения вирусных инфекций.

Работа военкоматов организована и проводится с учетом ограничительных мероприятий, введённых в регионе. Предусмотрена термометрия прибывающих граждан, зонирование и дистанцирование, регулярная дезинфекция помещений.

В военкоматы поставлено более 61 тыс. масок, более 1,7 тыс. тестов, дезинфицирующая жидкость, бесконтактные термометры, бактерицидные лампы и рециркуляторы воздуха. Подразделениями радиационной, химической и биологической защиты проводится специальная обработка отделов военкоматов и сборного пункта.

Всего военным комиссариатом Псковской области будет призвано на военную службу около 800 граждан, все они будут перед отправкой в войска протестированы на предмет инфицирования новой коронавирусной инфекцией. Для этого 27 призывных комиссий вызовут для уточнения состояния здоровья и возможного предоставления отсрочек около 3,1 тыс. граждан. Ранее сотрудники военкомата в удалённом режиме по телефону провели с призывниками уточнение необходимых данных.

К местам службы солдат доставят в медицинских масках, команды будут изолированно размещаться в залах ожидания железнодорожных вокзалов и аэропортов, чтобы исключить совместное нахождение и контакты с гражданским населением. Все призывники, прибывшие в воинские части, пройдут двухнедельный карантин.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Призыв , COVID-19
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