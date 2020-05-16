16.05.2020 (15:00)
На аэродром Чкаловский (Московская обл.) прибыл третий самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной военной техникой из состава сводного отряда Минобороны России
На аэродром «Чкаловский» (Московская обл.) прибыл третий самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной военной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией на территории Республики Сербия.
Все прибывшие военнослужащие проходят термометрию и обязательные санитарно-эпидемиологические мероприятия.
Всего 16 мая тремя самолёторейсами в Россию из Сербии доставлены более 40 военнослужащих и 4 единицы специальной военной техники.
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Первый самолет военно-транспортной авиации Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной военной техникой из состава сводного отряда Минобороны России прибыл на аэродром Чкаловский (Московская обл.)
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