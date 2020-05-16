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16.05.2020 (14:29)

С командирами воинских частей (подразделений) и их заместителями Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения проведено практическое занятие по организации боевой подготовки

Накануне, в рамках проведения сбора руководящего состава воинских частей Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения, на территории полигона Тесницкое проведено практическое занятие по организации занятий по боевой подготовки на полигонах.

В ходе занятия командиры воинских частей, их заместители и командиры подразделений ознакомились с требованиями по организации тактических и тактико-специальных учений, контрольных тактических занятий, а также организации занятий по управлению огнем, проведению боевых стрельб взводов и отделений.

Участникам сборов были продемонстрированы практические действия личного состава парашютно-десантного взвода при проведении боевых стрельб взводов, порядок розыгрыша тактического эпизода, а также действия подразделения на участке стрельбы.

На учебных точках развернутых в тыловой зоне, на инженерном городке и учебном тактическом поле был продемонстрирован порядок организации занятий по инженерной подготовке, радиационной химической и биологической защите, а также медицинской подготовке.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантные войска
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