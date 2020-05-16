16.05.2020 (14:20)

На аэродроме Чкаловский встретили российский военнослужащих

На аэродроме Чкаловский состоялась торжественная встреча специалистов сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией на территории Республики Сербия. Церемония прошла с соблюдением санитарно-эпидемологических мер, после проведения обязательных процедур термометрии и экспресс тестирования военнослужащих на наличие коронавирусной инфекции.

Военнослужащих встретил заместитель Министра обороны Российской Федерации – начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил России генерал-полковник Андрей Картаполов.

«Достойно, с риском для жизни, на «отлично» выполнив сложнейшие задачи в Сербии, Вы с честью вернулись на Родину, к своим родным и близким. Особые слова признательности нашим военнослужащим-женщинам, стойкость и ответственность которых восхищает весь мир» - сказал заместитель Министра обороны Андрей Картаполов.

Накануне российские военнослужащие совершили марш из пункта временной дислокации в г. Белград на аэродром «Батайница», где осуществили погрузку военной техники в самолеты военно-транспортной авиации Ил-76 для убытия на Родину.

«Благодаря эффективному труду и вежливости наших специалистов, мирные миссии российских Вооруженных Сил становятся ярким символом товарищеской взаимопомощи и совместнойы с невзгодами на всей планете» - отметил замглавы военного ведомства.

Справочно:

С 4 апреля по 16 мая 2020 г. специалистами войск РХБ защиты Минобороны России совместно с сербскими военными проведена полная дезинфекция медицинских учреждений и социально значимых объектов в более чем 40 населенных пунктах Сербии. Обработано 376 зданий и сооружений, более 1 млн. 685 тыс. квадратных метров внутренних помещений, около 500 тыс. квадратных метров дорог с твёрдым покрытием.

Восемь врачебно-сестринских бригад приняли участие в осмотре и лечении 881 пациента, инфицированных Covid-19. Российские эпидемиологи и вирусологи провели оценку и анализ эпидемиологической обстановки, дали рекомендации по проведению мероприятий противоэпидемического режима в медучреждениях в более чем 30 городах Сербии.

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