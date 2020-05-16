16.05.2020 (12:50)

Первый самолет военно-транспортной авиации Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной военной техникой из состава сводного отряда Минобороны России прибыл на аэродром Чкаловский (Московская обл.)

Первый самолет военно-транспортной авиации Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной военной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией на территории Республики Сербия, прибыл на аэродром Чкаловский (Московская обл.).

После проведения обязательных процедур термометрии и экспресс тестирования военнослужащих на наличие коронавирусной инфекции, на аэродроме с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер пройдет торжественная церемония встречи прибывшего из Сербии личного состава.

Накануне российские военнослужащие совершили марш из пункта временной дислокации в г. Белград на аэродром Батайница, где осуществили погрузку военной техники в самолеты военно-транспортной авиации Ил-76 для убытия на Родину.

16 мая планируется совершить три самолёторейса и доставить в Россию более 40 военнослужащих и 4 единицы специальной военной техники.

Справочно:

С 4 апреля по 16 мая 2020 г. специалистами войск РХБ защиты Минобороны России совместно с сербскими военными проведена полная дезинфекция медицинских учреждений и социально значимых объектов в более чем 40 населенных пунктах Сербии. Обработано 376 зданий и сооружений, более 1 млн. 685 тыс. квадратных метров внутренних помещений, около 500 тыс. квадратных метров дорог с твёрдым покрытием.

Восемь врачебно-сестринских бригад приняли участие в осмотре и лечении 881 пациента, инфицированных Covid-19. Российские эпидемиологи и вирусологи провели оценку и анализ эпидемиологической обстановки, дали рекомендации по проведению мероприятий противоэпидемического режима в медучреждениях в более чем 30 городах Сербии.

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