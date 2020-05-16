16.05.2020 (14:05)

Десантники из Улан-Удэ готовятся к участию в чемпионате Воздушно-десантных войск по стрельбе из штатного и табельного оружия

В Улан-Удэнском отдельном гвардейском десантно-штурмовом соединении проходит подготовка сборной команды соединения по стрельбе из штатного и табельного оружия, которая примет участие в чемпионате Воздушно-десантных войск, планирующегося к проведению в июне текущего года в Московской области.

Основной целью сбора стала подготовка членов сборной команды к предстоящим соревнованиям и выполнение контрольных упражнений из стрелкового оружия (автомат АК-74М и пистолет ПМ), включающих в себя упражнения ПМ-1 и ПМ-3, где военнослужащие ведут стрельбу по грудной мишени с кругами стоя с одной руки без упора на расстоянии 25 метров, ПМС-3 (стрельба с ограничением времени на серию выстрелов), АК-1 (стрельба из автомата одиночными выстрелами на расстоянии 100 метров по грудной мишени с кругами), АК-3 (стрельба из различных положений: лежа, с колена, стоя) и АКС-3 (скоростная стрельба из автомата одиночными выстрелами на 100 метров по грудной мишени с кругами из трех положений: лежа, с колена, стоя).

Все упражнения военнослужащие выполнили на оценку «отлично», показав высокие результаты.

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