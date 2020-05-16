16.05.2020 (13:50)

Военные химики провели дезинфекцию областной больницы в Калининграде

Военнослужащие отдельной роты радиационной, химической и биологической защиты Балтийского флота продезинфицировали здания и внутренние помещения Калининградской областной клинической больницы, применяя полуторапроцентный водный раствор 2/3 гипохлорита кальция. Также раствором обработали палаты, столовые, дороги общего пользования, чердачные помещения и подвалы, транспортные средства. В общей сложности военнослужащие Балтийского флота продезинфицировали более 44 тысяч квадратных метров.

Военнослужащие флотских подразделений радиационной, химической и биологической защиты проводят мероприятия по ежедневной дезинфекции военных объектов, расположенных на территориях соединений и воинских частей Балтийского флота в Калининградской области и Кронштадте.

Дезинфекции подвергаются здания и внутренние помещения объектов воинских частей, штабов, мест проживания и питания военнослужащих. Обрабатываются все помещения, а также прилегающая к частям территория и объекты. На контрольно-пропускных пунктах установлены пункты термометрии и дезобработки.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице