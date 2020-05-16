16.05.2020 (13:50)
Военные химики провели дезинфекцию областной больницы в Калининграде
Военнослужащие отдельной роты радиационной, химической и биологической защиты Балтийского флота продезинфицировали здания и внутренние помещения Калининградской областной клинической больницы, применяя полуторапроцентный водный раствор 2/3 гипохлорита кальция. Также раствором обработали палаты, столовые, дороги общего пользования, чердачные помещения и подвалы, транспортные средства. В общей сложности военнослужащие Балтийского флота продезинфицировали более 44 тысяч квадратных метров.
Военнослужащие флотских подразделений радиационной, химической и биологической защиты проводят мероприятия по ежедневной дезинфекции военных объектов, расположенных на территориях соединений и воинских частей Балтийского флота в Калининградской области и Кронштадте.
Дезинфекции подвергаются здания и внутренние помещения объектов воинских частей, штабов, мест проживания и питания военнослужащих. Обрабатываются все помещения, а также прилегающая к частям территория и объекты. На контрольно-пропускных пунктах установлены пункты термометрии и дезобработки.