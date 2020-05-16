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16.05.2020 (13:31)

В Ленинградской области более 1,1 тыс. военнослужащих по призыву общевойсковой армии ЗВО будут уволены без задержек

В соединениях и воинских частях общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, без задержек начались первые отправки уволенных в запас военнослужащих, выслуживших установленные сроки военной службы по призыву.

Первые команды уволенных в запас военнослужащих отправлены в регионы, откуда они призывались. Каждому военнослужащему были выданы средства индивидуальной защиты - антибактериальные гели для обработки рук, медицинские перчатки и маски в количестве, рассчитанном на время пути до места проживания. Доставка к вокзалам и аэропортам осуществлялась служебным транспортом, прошедшим специальную обработку дезинфицирующим раствором.

Командование воинских частей провело своевременную покупку билетов на железнодорожный, авиационный и автомобильный транспорт по воинским перевозочным документам, дающим право на бесплатный проезд к месту постановки увольняемого на учет.

В целях соблюдения санитарно-эпидемиологического режима в воинских частях были исключены торжественные построения.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Призыв , Западный военный округ
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