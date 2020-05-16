16.05.2020 (13:31)
В Ленинградской области более 1,1 тыс. военнослужащих по призыву общевойсковой армии ЗВО будут уволены без задержек
В соединениях и воинских частях общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, без задержек начались первые отправки уволенных в запас военнослужащих, выслуживших установленные сроки военной службы по призыву.
Первые команды уволенных в запас военнослужащих отправлены в регионы, откуда они призывались. Каждому военнослужащему были выданы средства индивидуальной защиты - антибактериальные гели для обработки рук, медицинские перчатки и маски в количестве, рассчитанном на время пути до места проживания. Доставка к вокзалам и аэропортам осуществлялась служебным транспортом, прошедшим специальную обработку дезинфицирующим раствором.
Командование воинских частей провело своевременную покупку билетов на железнодорожный, авиационный и автомобильный транспорт по воинским перевозочным документам, дающим право на бесплатный проезд к месту постановки увольняемого на учет.
В целях соблюдения санитарно-эпидемиологического режима в воинских частях были исключены торжественные построения.