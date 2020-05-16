16.05.2020 (12:21)

В морском инженерном полку армейского корпуса Черноморского флота прошел День части

В морском инженерном полку армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) в Республике Крым прошли мероприятия, посвящённые Дню образования части.

Торжества начались с открытия памятного знака, в виде гусеничного минного заградителя, символизирующего принадлежность части к инженерным войскам, после чего состоялось торжественное построение личного состава с вносом Государственного флага Российской Федерации и Боевого знамени полка.

Поздравить военных инженеров с Днём части прибыли представители командования армейского корпуса, православного духовенства, ветераны и представители местной администрации, военнослужащим, добившимся наилучших результатов в боевой подготовке, были объявлены благодарности, вручены награды и ценные подарки.

Справочно:

Морской инженерный полк армейского корпуса Черноморского флота был сформирован 14 мая 2014 года на базе отдельного морского инженерного батальона Черноморского флота. Боевое знамя части было вручено 20 декабря 2014 года.

Личный состав полка выполняет весь спектр свойственных задач по обеспечению деятельности сил и войск флота на побережье Черного моря, осуществляет обезвреживание и утилизацию взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны, обнаруженных на территории Крымского полуострова.

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