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16.05.2020 (12:54)

На Черноморском флоте проводится проверка личного автотранспорта военнослужащих

В соединениях и частях Черноморского флота в рамках акции за безопасность дорожного движения проводится проверка личных автомобилей военнослужащих.

Целью акции является предупреждение дорожно-транспортных происшествий (ДТП) и их последствий, связанных с неисправностями рулевого управления, автомобильных шин и тормозных систем автомобилей.

В частности, представителями территориальной военной автомобильной инспекции г. Севастополя проведена проверка готовности личного транспорта к эксплуатации в летнем периоде у военнослужащих центра обеспечения управления Черноморского флота и военной комендатуры Севастопольского гарнизона.

В ходе мероприятия было проверено наличие и соответствие регистрационных, страховых документов водителей, исправность огнетушителей, наличие медицинских аптечек, знаков аварийной остановки, состояние ходовой части автомобиля, а также уровень износа протектора шин автомобилей.

Военнослужащие проверяемых воинских подразделений получили практические рекомендации в устранении выявленных нарушений в области безопасности дорожного движения.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , ВАИ
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