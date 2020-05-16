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16.05.2020 (11:50)

Второй самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной техникой из состава сводного отряда Минобороны России вылетел с аэродрома Батайница (Сербия)

Второй самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Республике Сербия, вылетел с аэродрома Батайница (г. Белград, Сербия) в Российскую Федерацию.

Ранее сообщалось, что 16 мая тремя самолёторейсами в Россию из Сербии будут доставлены более 40 военнослужащих и 4 единиц специальной военной техники.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
COVID-19 , Международная деятельность
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