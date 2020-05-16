16.05.2020 (12:17)

Бойцы противодиверсионного отряда Балтийской военно-морской базы уничтожили отряд условного противника на побережье

Военнослужащие отряда противодействия диверсионным силам и средствам Балтийской военно-морской базы Балтийского флота совместно с вертолетами морской авиации провели тренировки по отработке навыков обнаружения, блокирования и уничтожения условных террористов на побережье.

На первом этапе тренировок вертолет Ка-27ПС морской авиации во время облета побережья обнаружил группу условных диверсантов и передал координаты подразделению противодиверсионного отряда. На следующем этапе бойцы выдвинулись из Балтийской военно-морской базы на быстроходных патрульных катерах «Раптор» в район нахождения условной бандгруппы.

В считанные минуты противодиверсионные группы достигли указанного района и, обнаружив условного противника, блокировали его огнем из крупнокалиберного пулемета, установленного на катере.

Под прикрытием огня на побережье высадился десант. Кроме этого, под воду опустились водолазы, которые скрытно уничтожили огневые точки «непрошенных гостей». Работу водолазов завершила наземная группа, уничтожившая остальных условных террористов.

В ходе тренировок бойцам ПДСС предстоит уничтожить условных диверсантов под водой в районе пункта базирования кораблей. Группе захвата предстоит обнаружить и обезвредить подводного противника и магнитные мины, которые по замыслу тренировки они успели установить.

Для этого будут задействованы водолазы, которые в полном снаряжении выполнят упражнения по подводному плаванию в различное время суток. И отработают приемы подводного боя с холодным оружием одиночных водолазов и в составе боевых групп.

Все мероприятия были проведены в рамках курса боевой подготовки отрядов при строгом соблюдении мер безопасности во время проведения стрельб и водолазных спусков.

Справочно:

Подразделение по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами функционирует в местах базирования Балтийской ВМБ и предназначено для обеспечения защиты кораблей и подводных лодок Балтийского флота от диверсионно-разведывательных подразделений вероятного противника.

На вооружении отряда ПДСС стоят быстроходные лодки и катера, современные образцы водолазного снаряжения, гидроакустические приборы и спецоружие для ведения боя, как на суше, так и под водой.

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