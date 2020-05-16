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16.05.2020 (11:13)

В Самаре военнослужащие соединения РХБ защиты провели дезинфекцию штаба 2-й армии

В Самаре военнослужащие полка радиационной, химической и биологической защиты провели дезинфекцию штаба 2-й гвардейской общевойсковой армии.

Обработке были подвергнуты здания и внутренние помещения, места проживания и питания военнослужащих, а также уличная территория и строевой плац. Для дезинфекции были использованы специальные комплекты ДКВ-1 и авторазливочная станция АРС-14КМ.

В ходе проведения мероприятий по санитарной обработке штаба объединения было использовано около 1 тонны раствора ДТС-ГК.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
COVID-19 , Центральный военный округ
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