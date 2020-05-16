16.05.2020 (11:13)
В Самаре военнослужащие соединения РХБ защиты провели дезинфекцию штаба 2-й армии
В Самаре военнослужащие полка радиационной, химической и биологической защиты провели дезинфекцию штаба 2-й гвардейской общевойсковой армии.
Обработке были подвергнуты здания и внутренние помещения, места проживания и питания военнослужащих, а также уличная территория и строевой плац. Для дезинфекции были использованы специальные комплекты ДКВ-1 и авторазливочная станция АРС-14КМ.
В ходе проведения мероприятий по санитарной обработке штаба объединения было использовано около 1 тонны раствора ДТС-ГК.
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