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16.05.2020 (10:50)

Первый самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной техникой из состава сводного отряда Минобороны России вылетел с аэродрома Батайница (Сербия)

Первый самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Республике Сербия, вылетел с аэродрома Батайница (г. Белград, Сербия) в Российскую Федерацию.

Ранее сообщалось, что 16 мая тремя самолёторейсами в Россию из Сербии будут доставлены более 40 военнослужащих и 4 единицы специальной военной техники.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
COVID-19 , Международная деятельность
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