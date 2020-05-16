16.05.2020 (10:50)
Первый самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной техникой из состава сводного отряда Минобороны России вылетел с аэродрома Батайница (Сербия)
Первый самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Республике Сербия, вылетел с аэродрома Батайница (г. Белград, Сербия) в Российскую Федерацию.
Ранее сообщалось, что 16 мая тремя самолёторейсами в Россию из Сербии будут доставлены более 40 военнослужащих и 4 единицы специальной военной техники.
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