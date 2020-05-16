16.05.2020 (10:38)

В Таджикистане российские сотрудники ВАИ проведут акцию «Внимание! Дети» в 201-й военной базе

В Таджикистане российские сотрудники военной автомобильной инспекции (ВАИ) проведут акцию «Внимание! Дети» с военными водителями 201-й военной базы.

В рамках акции в соединении пройдут теоретические и практические занятия по пропаганде безопасности дорожного движения, в ходе которых особое внимание будет акцентировано на соблюдении водителями служебного транспорта правил дорожного движения, в особенности на соблюдении скоростного режима вблизи дошкольных и школьных учреждений, пешеходных переходов, а также доведены требования правил дорожного движения в вопросах перевозки детей-пассажиров.

Акция состоится с 20 по 31 мая в военных городках Душанбе, Бохтар и Нурек.

Справочно:

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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