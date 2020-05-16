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16.05.2020 (09:57)

Юнармейцы Амурской области подвели итоги акций, посвященных Великой Победе и проведенных в режиме самоизоляции

Юнармейцы Амурской области подвели итоги военно-патриотических акций, посвященных празднованию 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Участие в акциях проводилось дистанционно через интернет с соблюдением всех необходимых карантинных мер.

Региональным штабом было разработано несколько акций для поддержки амурских ветеранов, а также многие участвовали в федеральных акциях движения «Юнармия». Наиболее популярны среди юных патриотов явились акции «Расскажи о своем герое», «Поём о победе» и «Бессмертный полк».

В числе призеров одного из них оказался амурчанин Антон Арбузов. На конкурс «Сохраним историческую память о ветеранах и защитниках нашего Отечества» юнармеец отправил проектно-исследовательскую работу о своём земляке - участнике битвы на Курской дуге Андрее Сергеевиче Верхотурове. По результатам федерального конкурса школьник занял второе место.

Движение Юнармия в Амурской области насчитывает более 6 тысяч школьников и активно развивается. Штаб движения находится в г.Белогорск, так как в этом городе дислоцируется штаб общевойсковой армии Восточного военного округа. Командование объединение максимально способствует развитию движения и привлекает ребят к мероприятиям военно-патриотической направленности.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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