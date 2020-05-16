16.05.2020 (09:54)

Специалисты медицинской службы ВВО подготовили для призывников казармы для проведения карантина

В соединениях и воинских частях Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Республике Бурятия, Приамурье, Забайкалье, Хабаровском крае, Приморье и ЕАО, а также на Камчатке и в Сахалинской области, специалисты медицинской службы подготовили казарменные помещения для проведения карантинных мероприятий для молодого пополнения, прибывающего в ходе весеннего призыва.

Всего в соединения и воинские части ВВО из регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока запланировано прибытие более 8,5 тыс. новобранцев.

Все призывники, прибывшие в воинские части, пройдут двухнедельный карантин. Во всех казармах специалисты провели полную дезинфекционную обработку. Также казармы оборудованы бактерицидными лампами, дозаторами с дезинфицирующей жидкостью, пунктами контроля с бесконтактными термометрами. Определены места для раздельного приёма пищи призывниками. Предусмотрен график регулярной дезинфекции помещений.

С началом поступления новобранцев планируется увеличить количество заступающих в составе дежурной смены военных медиков, которые будут наблюдать за здоровьем военнослужащих.

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