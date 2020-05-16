16.05.2020 (09:52)

Военный комиссариат по ЕАО в ходе весеннего призыва отправит в войска около 200 граждан

Установленный план для военного комиссариата Восточного военного округа (ВВО) по Еврейской Автономной области на весенний призыв составляет около 200 человек. На сегодняшний день призывные и сборные пункты для новобранцев обеспечены средствами индивидуальной защиты. Это маски, бахилы, одноразовые перчатки и дезинфицирующие средства. Дезинфекция призывных и сборных пунктов проводится силами внештатной команды от воинской части ВВО, дислоцированной в Биробиджане.

В городе призывная комиссия начала работу 14 мая, первая отправка запланирована на 28 мая текущего года в две воинские части ВВО, дислоцированные в Еврейской автономии.

В Восточном военном округе призыв стартовал 1 апреля 2020 года. По решению руководства Минобороны страны, датой начала работы призывных комиссий была скорректирована на 12 мая. До этого времени специалисты военных комиссариатов провели работу по отбору граждан и качественно подготовились к их приему. Отправки команд призывников в войска военными комиссариатами ВВО начнутся после 20 мая текущего года. В ВВО начали работу 233 муниципальных призывных комиссии и 11 комиссий субъектов Российской Федерации.

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