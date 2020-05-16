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16.05.2020 (09:50)

Доставка уволенных военнослужащих по призыву с острова Сахалин будет осуществлена военным транспортом

Доставка военнослужащих по призыву, выслуживших установленные сроки, в соединениях и частях Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных на острове Сахалин, на материк будет проведена военным транспортом.

Для доставки спланированы самолёты военно-транспортной авиации ВВО, на которых заблаговременно будет проведена специальная дезинфекционная обработка.

После прибытия на материк, уволенные военнослужащие по призыву будут доставляться на железнодорожные, автовокзалы и аэропорты, исключительно служебным автотранспортом, также прошедшим дезинфекцию. На путь следования граждане будут обеспечены медицинскими масками и дезинфицирующими средствами.

Каждый уволенный военнослужащий будет под дистанционным контролем офицеров части до прибытия домой и постановке на воинский учёт в военных комиссариатах регионов.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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