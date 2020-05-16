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16.05.2020 (09:47)

Развертывание полевых подвижных пунктов управления организовали связисты в ходе тренировки в Бурятии

В Республике Бурятия с подразделениями связи Восточного военного округа проведена тренировка по обеспечению устойчивой и непрерывной связи с руководством общевойскового объединения, подчиненных соединений и воинских частей.

Были задействованы пункты управления, оснащенные цифровыми средствами связи и автоматизации.

В ходе тренировки специалисты отработали развертывание полевых подвижных пунктов управления, проверили работу коммутационного оборудования, специальной аппаратуры, спутниковых каналов связи, пунктов управления видеоконференцсвязью.

При решении поставленных задач применялись радиосредства последнего поколения, работающие на принципах программно-аппаратного радио.

Также военные связисты отработали вопросы по обеспечению охраны и обороны полевых пунктов управления от действий диверсионно-разведывательных групп условного противника.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Войска связи , Восточный военный округ
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