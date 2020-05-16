16.05.2020 (09:45)

Конкурс в честь Дня образования города Хабаровска проводят юнармейцы региона

С 15 по 30 мая Хабаровские юнармейцы примут участие в конкурсе, посвященном 162 годовщине со дня образования города Хабаровска - «Хабаровск- Город воинской славы».

С 15 по 29 мая в официальной группе социальной сети Хабаровского отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения Юнармия будет размещаться информация о памятных местах города Хабаровска с кратким их описанием.

Участники конкурса, используя различные интернет ресурсы будут искать и находить более подробную информацию о памятных местах города и запоминать её. Большинство памятных мест связано с воинскими частями и дислоцированном в Хабаровске штабом Дальневосточного, а в последующем Восточного военного округа.

30 мая будет запущен тест для участников конкурса, который определит победителя. Главными критериями конкурса является активность, знание военной истории города и географии памятных мест воинской славы города Хабаровска.

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