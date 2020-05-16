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16.05.2020 (09:39)

Специалисты войск РХБ защиты Забайкальского объединения ВВО провели дезинфекцию сборного пункта военного комиссариата

Специалисты подразделений радиационной, химической и биологической защиты общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцирующегося в Забайкальском крае, провели дезинфекцию сборного пункта военного комиссариата региона. Мероприятия проведены с целью недопущения распространения вирусной инфекции среди призывников края.

Обработка сборного пункта осуществляется специально подготовленными расчетами РХБ защиты. Для дезинфекции используется раствор ДТСГК 1%, который распыляется с помощью современных станций спецобработки АРС-14КМ. Раствор безопасен для здоровья людей и губителен для широкого спектра вирусов.

В целях предотвращения распространения вирусной инфекции сборный пункт будет обрабатывается 2-3 раза в сутки. Также пункт обеспечен тест-системами для быстрого обследования призывников, бесконтактными термометрами, медицинскими масками и дезинфицирующими средствами, бактерицидными облучателями и другим необходимым оборудованием, предназначенным не допустить заболевание призывников.

При выявлении любых сомнений в заболеваемости граждан по результатам термометрии и тестирования, молодые люди в здание военкомата допускаться не будут. В таком случае граждане будут обследованы на отсутствие вирусной инфекции лабораторным способом.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , COVID-19
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