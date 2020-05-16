16.05.2020 (08:04)

Первая колонна с российскими специалистами выдвинулась на сербский аэродром «Батайница» для убытия домой



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Первая колонна с военнослужащими и специальной техникой сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи Республике Сербия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, приступила к совершению марша из пункта временной дислокации в г. Белград на аэродром «Батайница».

На аэродроме будет осуществлена погрузка личного состава и техники в самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России для убытия на Родину.

16 мая с.г. планируется совершить три самолёторейса и доставить в Россию более 40 военнослужащих и 4 единиц специальной военной техники.

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