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16.05.2020 (06:15)

В соединении общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцирующегося в Забайкальском крае, завершился методический сбор с прапорщиками

В соединении общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцирующегося в Забайкальском крае, завершился методический сбор с прапорщиками, в рамках которого с участниками были проведены занятия по методической, специальной и медицинской подготовке.

В рамках проведенного сбора участниками были сданы нормативы по физической подготовке, а также проведено тестирование на знание общевоинских уставов.

Для участия в сборе было привлечено более 70 прапорщиков соединения.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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