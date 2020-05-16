16.05.2020 (06:15)
В соединении общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцирующегося в Забайкальском крае, завершился методический сбор с прапорщиками
В соединении общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцирующегося в Забайкальском крае, завершился методический сбор с прапорщиками, в рамках которого с участниками были проведены занятия по методической, специальной и медицинской подготовке.
В рамках проведенного сбора участниками были сданы нормативы по физической подготовке, а также проведено тестирование на знание общевоинских уставов.
Для участия в сборе было привлечено более 70 прапорщиков соединения.
Новости по теме:
Вертолёты Ка-27ПЛ Тихоокеанского флота в ходе тренировки применили авиационные средства поражения по морским целям
Завершено строительство военного многофункционального медицинского центра в селе Анастасьевка Хабаровского края
Метки: