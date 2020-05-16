Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

16.05.2020 (05:10)

Вертолёты Ка-27ПЛ Тихоокеанского флота в ходе тренировки применили авиационные средства поражения по морским целям

В рамках плановых мероприятий боевой подготовки экипажи палубных противолодочных вертолетов Ка-27ПЛ Тихоокеанского флота провели ночные полёты, в ходе которых осуществляли прохождение по маршруту, решали комплекс практических задач по поиску, классификации и слежению за подводной лодкой условного противника с использованием сбрасываемых и опускаемых гидроакустических средств поиска.

Также в районе авиационного полигона в бухте Анна три вертолёта Ка-27ПЛ провели учебное бомбометание по морским целям с использованием практических авиационных бомб П-50Т.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
Новости по теме:
Ракетный катер Тихоокеанского флота провёл комплекс артиллерийских стрельб в Японском море
Новый многофункциональный медицинский центр в Уссурийске полностью готов к приёму пациентов
Завершено строительство военного многофункционального медицинского центра в селе Анастасьевка Хабаровского края
На Камчатке завершено строительство многофункционального медицинского центра на территории военно-морского госпиталя ТОФ

Метки:
Тихоокеанский флот , Авиация , Морская авиация , Вертолеты , Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false