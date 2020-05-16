16.05.2020 (05:10)

Вертолёты Ка-27ПЛ Тихоокеанского флота в ходе тренировки применили авиационные средства поражения по морским целям

В рамках плановых мероприятий боевой подготовки экипажи палубных противолодочных вертолетов Ка-27ПЛ Тихоокеанского флота провели ночные полёты, в ходе которых осуществляли прохождение по маршруту, решали комплекс практических задач по поиску, классификации и слежению за подводной лодкой условного противника с использованием сбрасываемых и опускаемых гидроакустических средств поиска.

Также в районе авиационного полигона в бухте Анна три вертолёта Ка-27ПЛ провели учебное бомбометание по морским целям с использованием практических авиационных бомб П-50Т.

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