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16.05.2020 (04:30)

Ракетный катер Тихоокеанского флота провёл комплекс артиллерийских стрельб в Японском море

Ракетный катер «Р-18» Тихоокеанского флота в рамках отработки элементов курсовой задачи К-2 провел в Японском море учение с выполнением артиллерийской стрельбы.

В полигоне боевой подготовки катер совершенствовал организацию ведения морского боя с надводным кораблем условного противника в условиях противодействия его авиации. Получив допуск к выполнению практических упражнений «Р-18» провёл учение по противовоздушной обороне, в ходе которого применил артиллерию для поражения сбрасываемой парашютной мишени.

Сегодня же экипаж катера выполнил артиллерийскую стрельбу по макету морской плавающей мины, обнаруженной в «районе интенсивного судоходства».

В море катерники отработали алгоритм действий экипажа при нанесении ракетного удара по отряду кораблей условного противника без выполнения фактического ракетного пуска.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
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Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ , Корабли
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