16.05.2020 (04:30)
Ракетный катер Тихоокеанского флота провёл комплекс артиллерийских стрельб в Японском море
Ракетный катер «Р-18» Тихоокеанского флота в рамках отработки элементов курсовой задачи К-2 провел в Японском море учение с выполнением артиллерийской стрельбы.
В полигоне боевой подготовки катер совершенствовал организацию ведения морского боя с надводным кораблем условного противника в условиях противодействия его авиации. Получив допуск к выполнению практических упражнений «Р-18» провёл учение по противовоздушной обороне, в ходе которого применил артиллерию для поражения сбрасываемой парашютной мишени.
Сегодня же экипаж катера выполнил артиллерийскую стрельбу по макету морской плавающей мины, обнаруженной в «районе интенсивного судоходства».
В море катерники отработали алгоритм действий экипажа при нанесении ракетного удара по отряду кораблей условного противника без выполнения фактического ракетного пуска.