15.05.2020 (23:50)

Центральный военно-морской музей имени Петра Великого активно участвует в создании комплекса «Дорога памяти» в Подмосковье

Реликвии Военно-Морского Флота из собрания Центрального военно-морского музея имени Петра Великого заняли достойное место в экспозициях таких залов нового музея, как «Оборона Севастополя», «Битва за Днепр», «Операция «Багратион», «На северных рубежах» и главной для моряков святыни – зала «Море в огне».

Директор Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого Руслан Нехай, подчеркнул особое значение для Центрального военно-морского музея безупречного и компетентного выполнения заданий по созданию экспозиций нового музейного комплекса, отмечая, что еще никогда вкладу военных музеев в дело сохранение народной памяти и воспитания патриотизма не отводилось столько важного значения.

- Речь идет не только о том, чтобы достойно отдать дань памяти героям, павшим при защите Отечества и ветеранам войны. Сейчас, в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне военные музея находятся на передовом рубеже борьбы с фальсификаторами истории, стремящимися извратить итоги Второй мировой войны, представив их в искаженном свете. Наша задача сегодня – взвешенно и аргументировано дать отпор этим инсинуация, с помощью фактов и документальных свидетельств, которые найдут свое достойное место в залах нового музейного комплекса, - отметил Руслан Нехай.

Проект «Дорога памяти» реализован Министерством обороны Российской Федерации в рамках утвержденного Президентом РФ перечня поручений по совершенствованию мер, направленных на увековечение памяти погибших при защите Отечества. «Дорога памяти» — это общедоступная единая база данных о каждом участнике Великой Отечественной войны. Свое продолжение «Дорога памяти» нашла в виде крупнейшего памятника с именами и портретами героев Великой Отечественной войны на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот», где построен Главный храм Вооруженных Сил России. К храмовому комплексу проложена «Дорога памяти» — мемориал, увековечивающий миллионы имен участников войны, отчаянно сражавшихся за Родину. Именные записи, дополненные портретами, навсегда останутся в сердцах соотечественников и потомков.

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