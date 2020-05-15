15.05.2020 (23:00)
В учебных центрах РВСН начались выпускные экзамены младших военных специалистовм
Военнослужащие учебных центров Ракетных войск стратегического назначения приступили к сдаче выпускных экзаменов по программам подготовки младших военных специалистов.
В настоящее время подготовка военнослужащих для РВСН осуществляется в двух учебных центрах, дислоцированных в г. Переславле-Залесском (Ярославская обл.) и г. Острове (Псковская обл.).
За каждый период обучения командно-преподавательским составом учебных центров РВСН проводится подготовка младших военных специалистов. В их числе – специалисты систем энергоснабжения и охраны подвижных и стационарных ракетных комплексов, водители, механики-водители всех видов автобронетанковой и инженерной техники, находящейся на вооружении РВСН, а также младшие военные специалисты по эксплуатации и ремонту систем связи.
Для организации качественной подготовки младших специалистов в учебных воинских частях создана вся необходимая учебно-материальная база. Для обучения курсантов по 26 военно-учетным специальностям в учебной сети РВСН имеется более 150 специализированных классов, оснащенных разрезными и действующими макетами узлов и агрегатов вооружения, находящегося на вооружении ракетных соединений и частей.
В РВСН продолжается целенаправленная работа по совершенствованию системы подготовки младших военных специалистов.