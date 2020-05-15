Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

15.05.2020 (21:30)

Командование и оркестр НВВКУ поблагодарили врачей в городе Бердске

Сегодня в г. Бердске Новосибирской области на территории Центральной городской больницы состоялось выступление оркестра Новосибирского высшего военного командного училища в рамках всероссийской акции «Спасибо врачам».

С приветственным словом перед медицинскими работниками, со словами признательности и благодарности выступил начальник училища полковник Сергей Марковчин.

«Вот уже более двух месяцев вы стоите на страже здоровья граждан страны. Мы не устаем благодарить вас за по истине самоотверженную работу понимая с каким мужеством и достоинством вы исполняете свой профессиональный долг, проводя эффективную работу по противодействию распространения коронавирусной инфекции» – отметил начальник училища.

Глава города Бердска Евгений Шестернин и главный врач ЦГБ Алла Дробинская, также выразили свою признательность военнослужащим НВВКУ за оказанную поддержку, а также слова благодарности врачам, медицинскому и санитарному персоналу.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В Санкт-Петербурге завершено строительство многофункционального медицинского центра Западного военного округа
Сегодня завершается гуманитарная операция Минобороны России по оказанию помощи Италии в борьбе с распространением коронавирусной инфекции
Мобильный пункт дезинфекции ЗВО завершил работу в Первомайском Ленинградской области, где снят карантин
Министр обороны доложил Верховному Главнокомандующему о проводимых военным ведомством мероприятиях по недопущению распространения коронавирусной инфекции

Метки:
COVID-19 , Сухопутные войска
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false