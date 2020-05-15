15.05.2020 (21:30)

Командование и оркестр НВВКУ поблагодарили врачей в городе Бердске

Сегодня в г. Бердске Новосибирской области на территории Центральной городской больницы состоялось выступление оркестра Новосибирского высшего военного командного училища в рамках всероссийской акции «Спасибо врачам».

С приветственным словом перед медицинскими работниками, со словами признательности и благодарности выступил начальник училища полковник Сергей Марковчин.

«Вот уже более двух месяцев вы стоите на страже здоровья граждан страны. Мы не устаем благодарить вас за по истине самоотверженную работу понимая с каким мужеством и достоинством вы исполняете свой профессиональный долг, проводя эффективную работу по противодействию распространения коронавирусной инфекции» – отметил начальник училища.

Глава города Бердска Евгений Шестернин и главный врач ЦГБ Алла Дробинская, также выразили свою признательность военнослужащим НВВКУ за оказанную поддержку, а также слова благодарности врачам, медицинскому и санитарному персоналу.

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