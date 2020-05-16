16.05.2020 (07:00)

В Подмосковье военнослужащие ЗВО провели спецобработку АО производственное предприятие «Радар»

В соответствии с распоряжением командующего войсками Западного военного округа генерал-полковника Александра Журавлева военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической защиты Севастопольской мотострелковой бригады провели специальную обработку на объектах предприятии оборонного промышленного комплекса.

В целях предупреждения распространения вирусных инфекций военнослужащие ЗВО в средствах индивидуальной защиты с применением специальных машин АРС-14КМ и войсковых комплектов ДКВ-1К провели обеззараживание территории, объектов, цехов, складских помещений и дорог на территории АО «Производственное предприятие» «Радар-2633» .

Военнослужащие обработали дезинфицирующими растворами более 1 тыс. кв м. Спецобработка позволит предприятию продолжить выпуск продукции. Ранее военнослужащие ЗВО провели дезинфекцию свыше 25 тыс. кв м. на предприятиях промышленности в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Твери.

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