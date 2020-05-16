16.05.2020 (06:30)

Разведчики танковой армии ЗВО провели День специалиста на полигонах Московской области

В Подмосковье на полигонах «Алабино» и «Головеньки» прошел День специалиста среди разведывательных подразделений гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа.

В рамках Дня специалиста с военнослужащими провели занятия по огневой и тактической подготовке, в ходе которых разведчики сдали более 40 различных нормативов. Главным испытанием для гвардейцев стало прохождение штурмовой полосы препятствий длинной более 300 метров и включающей в себя более 20 различных препятствий, в том числе заграждения колючей проволоки и горящие полуразрушенные здания.

В мероприятиях приняло участие более 70 единиц вооружения и военной техники Таманской мотострелковой и Кантемировской танковой дивизий гвардейской танковой армии ЗВО.

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