16.05.2020 (06:00)

Российские военнослужащие в Приднестровье модернизировали места несения службы

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдовы (ОГРВ ПРРМ) модернизировали места несения службы суточного наряда в рамках подготовительного периода.

Подрядная организация выполнила ряд работ связанных с улучшением мест несения службы военнослужащими в суточных нарядах. Работы коснулись контрольно-пропускных пунктов (КПП) и караульных помещений.

В помещениях были выполнены покрасочные и отделочные работы, также был покрашены фасады караульных помещений и КПП. Кроме того, на КПП обновили символику «Армия России» и обслужили противотаранные устройства.

Ремонтные работы проводились в целях приведения объектов военных городков ОГРВ ПРРМ, соцкультбыта, инженерной инфраструктуры в соответствие современным требованиям к организации боевой и повседневной деятельности, а также повышения их эксплуатационных и эстетических качеств.

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