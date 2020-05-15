15.05.2020 (21:58)

Лётчики российской военной базы в Таджикистане отработали элементы простого и сложного пилотирования

Лётчики авиационной группы российской военной базы в Таджикистане отработали элементы простого и сложного пилотирования на различных высотах.

Экипажи боевых вертолетов Ми-8 и Ми-24 выполнили элементы пилотирования в дневное и ночное время суток, совместное маневрирование в составе пар и при заходе на цель в различном диапазоне высот, а также отработали задачи по уничтожению наземных подвижных и неподвижных целей из авиационных пушек и неуправляемыми ракетами.

В летнем периоде обучения лётчикам армейской авиации предстоит совершить более 100 полётов в различных условиях местности, выполнить около 20 стрельб неуправляемыми и управляемыми ракетами по наземным целям.

Справочно:

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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