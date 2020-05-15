15.05.2020 (21:53)

Военнослужащие ЦВО провели санобработку госпиталя ветеранов войн в Екатеринбурге

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) продезинфицировали Клинический психоневрологический госпиталь ветеранов войн в Екатеринбурге, где обнаружен очаг коронавируса.

Мобильный расчет оперативного реагирования войск радиационной, химической и биологической защиты, в который входит почти 20 человек, выполнил санитарную обработку более 100 помещений медицинского учреждения.

К работам были привлечены специалисты из числа подготовленных военнослужащих в средствах индивидуальной защиты кожи и органов дыхания. Дезинфекция проводилась по решению командования Центрального военного округа по обращению властей Свердловской области.

Всего военнослужащие подразделения специальной обработки продезинфицировали помещения пяти корпусов госпиталя, общей площадью более 40 тыс. квадратных метров.

За две недели военные специалисты ЦВО провели обработку 95 учреждений социального блока в Екатеринбурге и Свердловской области. Расчеты авторазливочных станций АРС-14КМ провели обеззараживание территорий, зданий и объектов жизнеобеспечения на площади более 163 тыс. квадратных метров, использовав около 250 тонн дезинфектанта.

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