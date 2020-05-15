15.05.2020 (21:50)

Мероприятия призыва на Урале проходят в строгом соблюдении с требованиями эпидемической обстановки

Мероприятия весеннего призыва на Урале проходят в строгом соблюдении с требованиями эпидемической обстановки. На входе в военные комиссариаты организована барьерная термометрия и выдача защитных масок. Перемещение молодых людей между специалистами призывной комиссии организовано малыми группами с соблюдением дистанции. Вызов на итоговое заседание призывной комиссии проводится по одному человеку в изолированном крыле здания военкомата.

Доставка призывников на сборный пункт будет осуществляться специально подготовленным транспортом: салон, багажные отсеки и система вентиляции автобусов будут подвержены дезинфекции. Все водители пройдут обязательную термометрию, экспресс-тестирование и получат медицинские маски. Место водителя отгорожено от салона защитным экраном.

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