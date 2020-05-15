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15.05.2020 (21:42)

Более 1000 курсантов учебного центра ЦВО сдали выпускные экзамены в Ульяновской области

Более 1000 курсантов межвидового регионального учебного центра войск связи, дислоцированного в Ульяновской области, сдали выпускные экзамены по программе подготовки младших специалистов.

В течение недели связисты выполняли задачи на унифицированных командно-штабных машинах Р-149МА1, оснащенных приборами спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС, цифровых комплексах связи «Переселенец» П-240И-4 и другой современной технике. В ближайшие дни военнослужащие получат классную квалификацию и будут направлены в части для дальнейшего прохождения службы.

Учебный центр готовит младших специалистов связи по 11 военно-учетным специальностям, в том числе начальников командно-штабных машин, радиотелеграфистов, механиков станций спутниковой связи, специалистов по ремонту радиостанций и других.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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