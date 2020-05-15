15.05.2020 (20:06)

Военнослужащие соединения дальней авиации в Саратовской области повышают классную квалификацию

Военнослужащие соединения дальней авиации Воздушно-космических сил (ВКС) в Саратовской области приступили к зачётам на присвоение и подтверждение классной квалификации.

Личному составу соединения предстоит сдать перечень установленных дисциплин, согласно которому комиссия оценит уровень профессионализма и навыков владения вооружением, военной и специальной техникой.

Помимо фундаментальных знаний своей специальности, чёткого выполнения своих обязанностей и профессиональных навыков, военнослужащим необходимо будет выполнить нормативы по физической подготовке, радиационной, химической и биологической защите.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице