15.05.2020 (18:00)
Замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров проверил выполнение мероприятий подготовительного периода в Майкопе
Заместитель Министра обороны генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров в ходе рабочей поездки в войска Южного военного округа вместе с начальником Главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковником Иваном Бувальцевым проверил выполнение мероприятий подготовки к летнему периоду обучения в соединениях (частях) округа, дислоцирующихся в Майкопе.
В рамках рабочей поездки замминистра проверил качество и плановость проводимых мероприятий подготовительного периода в артиллерийской бригаде, проинспектировал объекты полигона Майкопский и провел совещание по развитию учебных объектов полигона.
В ходе осмотра объектов полигона и инфраструктуры военного городка замминистра с представителями командования округа и командиром артиллерийской бригады проверили их состояние, а также провели рекогносцировку мест размещения объектов приказарменной учебно-материальной базы.
По итогам поверки мероприятий подготовительного периода и доклада командира артиллерийской бригады комиссия во главе с заместителем Министра обороны определила, что мероприятия подготовительного периода выполняются качественно и в соответствии с планом. На настоящий момент завершено более 70% плановых мероприятий.