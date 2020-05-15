15.05.2020 (18:00)

Замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров проверил выполнение мероприятий подготовительного периода в Майкопе

Заместитель Министра обороны генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров в ходе рабочей поездки в войска Южного военного округа вместе с начальником Главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковником Иваном Бувальцевым проверил выполнение мероприятий подготовки к летнему периоду обучения в соединениях (частях) округа, дислоцирующихся в Майкопе.

В рамках рабочей поездки замминистра проверил качество и плановость проводимых мероприятий подготовительного периода в артиллерийской бригаде, проинспектировал объекты полигона Майкопский и провел совещание по развитию учебных объектов полигона.

В ходе осмотра объектов полигона и инфраструктуры военного городка замминистра с представителями командования округа и командиром артиллерийской бригады проверили их состояние, а также провели рекогносцировку мест размещения объектов приказарменной учебно-материальной базы.

По итогам поверки мероприятий подготовительного периода и доклада командира артиллерийской бригады комиссия во главе с заместителем Министра обороны определила, что мероприятия подготовительного периода выполняются качественно и в соответствии с планом. На настоящий момент завершено более 70% плановых мероприятий.



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