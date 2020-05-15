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15.05.2020 (20:20)

В Санкт-Петербурге завершено строительство многофункционального медицинского центра Западного военного округа

В Пушкине (Санкт-Петербург) завершено строительство многофункционального медицинского центра Западного военного округа (ЗВО).

«За 57 суток возведён медцентр на 60 койко-мест общей площадью 6,1 тыс. кв. м. В его составе 10 реанимационных палат. Он укомплектован 25 врачами, 47 медсестрами и 45 санитарами», — сообщил начальник филиала окружного военного клинического госпиталя ЗВО подполковник медицинской службы Аким Мурсалов.

Медцентр оснащён новейшим оборудованием, среди которого компьютерный томограф, аппараты рентгенографии, УЗИ и искусственной вентиляции лёгких. Сформирован запас всех необходимых лекарственных препаратов и средств защиты.

Всего в зоне дислокации войск ЗВО многофункциональные медицинские центры возведены в Санкт-Петербурге, Смоленске, Подольске, Калининграде, Нижнем Новгороде и Одинцове, ведется строительство медучреждения в Воронеже.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , COVID-19
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