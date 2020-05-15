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15.05.2020 (19:36)

В Санкт-Петербург начался учебно-методический сбор с руководителями полётов Ленинградской армии ВВС и ПВО

В Санкт-Петербург на базе отдельного вертолётного полка Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны начался учебно-методический сбор с руководителями полётов на аэродромах и полигонах Западного военного округа.

В ходе сбора пройдут лекционные, семинарские и практические занятия по организации и руководству полетами, управлению перелетающими экипажами, организации учений на огневых и подвижных авиационных полигонах, радиотехническому обеспечению полетов. Особое внимание будет уделено вопросам безопасности, в частности, обеспечению безопасности на авиационных полигонах, предотвращению опасных сближений воздушных судов в воздухе с беспилотными летательными аппаратами и с рельефом местности, метеорологическому и орнитологическому обеспечению полетов, а также контролю практических бомбометаний, пусков ракет и стрельб на огневых полигонах.

Практическая часть мероприятия пройдёт непосредственно на аэродроме на командно-диспетчерском пункте, где группы руководителей полетов из разных авиационных воинских частей отработают задачи на комплексе средств руководства полетами авиации, в том числе оказание помощи экипажам в особых условиях в полете.

В целях определения уровня знаний и практических навыков к выполнению функциональных обязанностей по руководству полетами на аэродроме и полигоне участникам сбора предстоит сдать зачеты.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Самолеты
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