15.05.2020 (19:00)

Мобильный пункт дезинфекции ЗВО завершил работу в Первомайском Ленинградской области, где снят карантин

Расчёт мобильного пункта специальной обработки общевойсковой армии, ранее развёрнутый на въезде в населенный пункт Первомайское в Ленинградской области, завершил работу.

Военнослужащие и специальная техника подразделения радиационной, химической и биологической защиты возвращены в пункт постоянной дислокации. За две недели проведена обработка более 3,9 тыс. автомашин.

В соответствии с распоряжением губернатора Ленинградской области в пос. Первомайском действовал режим карантина, местные органы власти обратились в адрес командования ЗВО о помощи в противодействии распространению вирусных инфекций.

Въезд на территорию населенного пункта был запрещен для любого транспорта, за исключением автомобилей местных жителей, доставки товаров и транспорта, который обеспечивает работу предприятий, расположенных на данной территории.

На мобильном пункте специальной обработки ежедневно с 1 мая военнослужащие в средствах индивидуальной защиты проводили дезинфекцию всего въезжающего в Первомайское общественного, служебного и личного автотранспорта. Дежурство осуществлялось совместно с представителями ДПС.

Обеззараживание дезинфицирующим раствором на мобильном пункте проводилось с применением авторазливочных станций АРС-14 и войсковых комплектов ДКВ-1К.

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