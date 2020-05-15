15.05.2020 (17:17)

Российские военнослужащие в Приднестровье усовершенствовали миротворческий пост

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) усовершенствовали учебный миротворческий пост.

Учитывая особенность подготовки мотострелковых подразделений ОГРВ ПРРМ, на войсковом стрельбище произвели модернизацию учебного миротворческого поста, где военнослужащие будут отрабатывать все возможные действия согласно программе боевой подготовки российского воинского контингента миротворческих сил.

В рамках усовершенствования учебно-материальной базы учебного миротворческого поста были установлены стенды с инструкциями по действиям личного состав поста при проверке документов и досмотру транспортного средства, а также по принудительной остановке транспортного средства. Кроме того, учебный пост был оборудован освещением для проведения занятий в ночных условиях.

Военнослужащие ОГРВ ПРРМ приступят к занятиям на обновленном учебном миротворческом посту с началом летнего периода обучения 2020 учебного года.

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