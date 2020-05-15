15.05.2020 (17:00)

Министр обороны доложил Верховному Главнокомандующему о проводимых военным ведомством мероприятиях по недопущению распространения коронавирусной инфекции

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу доложил Верховному Главнокомандующему Вооруженными Силами РФ Владимиру Путину о проводимых военным ведомством мероприятиях по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Как сообщил Сергей Шойгу, работа по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в Вооружённых Силах организована с учётом противоэпидемических мероприятий, проводимых в стране. Контроль её выполнения в воинских частях и организациях осуществляет оперативный штаб Министерства обороны.

«Хочу сказать, что с 8 мая уже в течение недели, фактически ежесуточно, у нас выздоравливает больше, чем заболевают. А это серьезный успех. Я надеюсь, что это приведет или уже привело к тому, что количество инфицированных в Вооруженных Силах с каждыми сутками становится все меньше», — отметил глава военного ведомства.

Кроме того, скорректирована работа призывных комиссий субъектов Российской Федерации, что позволило в пять раз сократить количество вызываемых в военкомат призывников. При этом установленный план призыва выполняется полностью.

Воинские перевозки спланированы так, чтобы исключить контакты призывников с другими гражданами. Также введён строгий масочный режим, для чего в комиссариаты поставлено более 230 тыс. тест-систем и 2 млн масок. Все призывники обеспечены средствами защиты и экспресс-тестами.

Вновь прибывшие военнослужащие в воинских частях помещаются на двухнедельный карантин.

«Наши военные специалисты завершили мероприятия по борьбе с коронавирусной инфекцией по Вашему поручению в Италии, Сербии, Боснии и Герцеговине, продолжаются работы в Армении. Сформированы специальные силы и средства Вооружённых Сил для борьбы с распространением коронавируса в регионах нашей страны. Они готовы к применению по Вашему решению», — добавил Сергей Шойгу.

Министр обороны также напомнил, что в настоящее время совместно с Правительством Московской области на фондах Конгрессно-выставочного центра «Патриот» в подмосковной Кубинке создан временный центр для лечения больных новой коронавирусной инфекцией на 1420 мест, в который привлечено свыше 600 медицинских специалистов Вооружённых Сил.

«Товарищ Верховный Главнокомандующий! По Вашему поручению на фондах военных госпиталей в 15 регионах от Калининграда до Камчатки, включая юг страны, в том числе Крым, построено 16 многофункциональных медицинских центров», — доложил глава военного ведомства.

Сергей Шойгу подчеркнул, что возможности центров позволят одновременно оказывать медицинскую помощь 1,6 тыс. пациентам — как военнослужащим, так и гражданскому персоналу.

«На 30 апреля закончено строительство восьми центров. Сегодня вводим в строй ещё восемь центров — в Калининграде, Пушкине (Ленинградская область), Севастополе, Ростове-на-Дону, Омске, Улан-Удэ, Петропавловске-Камчатском и Хабаровске. Все центры укомплектованы новейшим медицинским оборудованием. Это позволяет оказывать медицинскую помощь в необходимом объёме и на высоком технологическом уровне», — заявил Министр обороны.

Для медицинских центров сформирован запас средств индивидуальной защиты персонала и лекарственных препаратов.

«Общее количество сотрудников центров составляет 2,2 тыс. человек. Все специалисты прошли необходимую подготовку по диагностике и лечению коронавирусной инфекции в Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова», — заключил глава военного ведомства.

Доклад заместителя Министра обороны Тимура Иванова о завершении строительства многофункциональных медицинских центров Минобороны России

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